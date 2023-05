Bambini a scuola di pulizia ambientale

L'educazione ambientale nelle scuole del Piemonte. Grazie anche all'associazione italiana Plastic Free.

I volontari della Onlus hanno incontrato i bambini della Scuola Primaria Duccio Marchisio, in frazione Bombonina, a Cuneo per una giornata dedicata.

Prima lezione in aula per spiegare che cos'è Plastic Free, ovvero associazione italiana per sensibilizzare le persone sugli effetti nefasti dell'inquinamento da plastica, e poi fuori classe per cominciare a pulire i prati.

Con l'autorizzazione della Direzione Scolastica e dei genitori dei bambini, i volontari di Plastic Free, guidati da Flavia Faccia, e da alcuni maestri, hanno trascorso alcune ore con sacchi e rastrelli per raccogliere i rifiuti, in particolare carta e vetro, plastica, e indifferenziato.

Le foto che vedete sono il riassunto di una bella giornata di educazione civica e ambientale trascorsa in massima sicurezza per gli scolari.

Plastic Free da sempre si rivolge al pubblico dei più piccoli.

Perché la tutela dell'ambiente s'impara fin da giovanissimi.