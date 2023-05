"The Tree of Life", l'arte si fa phygital

Un percorso in cui gli artisti si confrontano con le sale settecentesche di Palazzo Costa Carrù della Trinità, in via San Francesco da Paola, e raccontano il dialogo tra l’uomo e le tecnologie. Il progetto “The Tree of Life”, a cura di Simone Sensi, sbarca a Torino a Ultraspazio Club dal 26 al 28 maggio con le opere di alcuni tra i più noti esponenti della scena contemporanea italiana.

Le opere in mostra

Andrea Crespi, Giuseppe Lo Schiavo, Leonardo Petrucci, Mitch Laurenzana, ognuno con il suo linguaggio, leggono il presente, guardando al futuro. Le loro opere sono phygital, ossia sperimentano sia l’arte digitale, che quella fisica. Ne emerge una visione circolare della nostra esistenza rispetto alla visione in linea retta che ha ispirato la nostra cultura.

La Goccia, che rappresenta il debutto del progetto The Tree of Life, è l’elemento che connette passato, presente e futuri possibili.