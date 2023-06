A 4mila metri con le scarpe da tennis. Il Soccorso alpino: "Serve più prudenza". Le foto

“Prevenire senza giudicare”. Comincia così il post pubblicato dal Soccorso alpino e speleologico del Piemonte sulla propria pagina Facebook. Una premessa doverosa prima di commentare le foto che ritraggono due persone mentre si trovavano sul Monte Rosa con abbigliamento inadatto (scarpe da ginnastica e pantaloni corti).

“La Repubblica italiana affida per legge al Soccorso Alpino e Speleologico la 'prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche. Non il diritto di giudicare il comportamento di coloro che frequentano la montagna che è - e deve rimanere - un territorio di libertà”, si legge. “Non ci piace puntare il dito e non ci piacciono le gogne mediatiche e i leoni da tastiera. Ma ci permettiamo di considerare imprudente il comportamento delle due persone fotografate da un nostro tecnico lo scorso fine settimana a oltre 4000 metri, nella zona del Colle del Lys sul Monte Rosa”.

Gli operatori hanno dunque deciso di pubblicare gli scatti non per attaccare i due ragazzi, ma per lanciare un messaggio a chi frequenta la montagna. “Riteniamo che, per la propria è altrui sicurezza, sui ghiacciai si procede in cordata, con calzature adeguate, ramponi e abbigliamento consono. Ogni incidente è provocato da una catena di fatalità e piccoli errori che scatenano una situazione imprevedibile, soprattutto in un ambiente come il ghiacciaio dove i pericoli oggettivi sono numerosi”, scrive il Soccorso alpino. “L'attrezzatura adatta consente di ridurre le conseguenze degli eventi inattesi. Frequentate la montagna, ma con prudenza. E aiutateci a fare prevenzione senza giudicare! Noi siamo sempre operativi per soccorrere chiunque ha bisogno, in montagna e terreno impervio”.