L'arte come se fosse una jam session, la nuova mostra per l'estate di Flashback Habitat

Una nuova mostra dedicata alla creatività metropolitana inaugura l’estate 2023 di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee.

Torino Jam Session. Energiche e liberatorie ibridazioni nell’arte - dal 21 giugno al 1 ottobre - nasce da un’idea di Alessandro Bulgini, artista e direttore artistico di Flashback Habitat, e indaga le molteplici possibilità fornite da una mostra in quanto display espositivo. Una mostra pensata come una jam session dedicata alle arti visive, agli artisti torinesi e alla città, dove sarà messo in pratica il tentativo di creare nuove possibilità di dialogo e nuove sperimentazioni attraverso la musica e le arti visive.