Da Boniperti a Platini, passando per Bacigalupo e Piola. Figurine storiche all'asta

Dagli Anni '30 ai giorni nostri. Con chicche come giovanissimi Boniperti e Platini. E ancora i miti Bacigalupo, Piola, Parola, Rivera… Sfiora i 450 lotti il catalogo della seconda asta di figurine organizzata da Aste Bolaffi il prossimo 20 giugno.

I primi 200 lotti sono figurine singole o in lotti dedicati al calcio, da Meazza a Mbappè. La seconda parte del catalogo comprende set completi e album sigillati. Sono presenti moltissime case editrici italiane, tra cui Panini, Vallardi, Euroflash, Merlin, Edis e Ds. Chiude il catalogo una selezione dedicata ai campioni degli altri sport (Cassius Clay, Jack Nicklaus, Mario Andretti, Tazio Nuvolari, Ayrton Senna) e a cantanti e personaggi dello spettacolo, come per esempio la rookie dei Beatles, Supercarta 1964.

Apre il catalogo un insieme di figurine di Giuseppe Meazza, il più grande giocatore degli anni Trenta, tra cui un raro ritratto con la maglia della nazionale. Ci sono poi la rara rookie di Gianni Rivera realizzata da Nannina del 1959 e quella di Zinedine Zidane ancora inserita nel foglio intero della rivista Onze Mondial del 1991 in cui veniva pubblicata. La maggior parte delle figurine è proposta con il grading, ossia la certificazione di qualità e autenticità emessa dai principali enti certificatori statunitensi. Tra le curiosità, un pacchetto di figurine Panini Calciatori 1979 al cui interno si può trovare la rookie di Maradona. Nella seconda parte del catalogo spiccano l'album Panini di Italia '90 nella versione colombiana, il ricercato e famoso album Panini del mitico Mondiale del '70 in Messico e l'album Panini Euro 2004 con all'interno la prima figurina in nazionale di Cristiano Ronaldo.