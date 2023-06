Riaperto il Buco di Viso. I gestori del rifugio Viso hanno scavato nella neve

Grazie all'impegno dei gestori del rifugio Viso, è stato liberato dalla neve e riaperto il Buco di Viso, il più antico traforo alpino della storia.

Realizzato tra il 1479 e il 1480 per volere del marchese di Saluzzo Ludovico II Del Vasto, mette in collegamento Italia e Francia, è lungo 75 metri e si trova a 2.950 metri di quota. Il tunnel fu realizzato in un'epoca in cui la polvere da sparo, e quindi gli esplosivi, era ancora sconosciuta. Fu usata la tecnica già nota agli antichi romani, cioè alternare le operazioni di scavo a quelle di accatastamento di legname da ardere contro la parete rocciosa; incendiando la legna le fiamme intaccavano la roccia, che subiva un primo processo di calcinazione a seguito del quale si screpolava e si fendeva frammentandosi gradualmente. In seguito la manovalanza bagnava la roccia con grandi quantità di una soluzione di acqua bollente e aceto, gettata per disgregarla anche internamente. A quel punto la roccia diveniva sufficientemente friabile per essere lavorata con efficacia con picconi e pali in legno che venivano incastrati con forza e fatti agire nelle fessure che si erano venute a formare con le fasi precedenti.

L'ente parco del Gran Paradiso raccomanda a tutti gli escursionisti che volessero raggiungere il Buco di Viso la massima prudenza e un'attrezzatura adeguata, vista la presenza di molta neve.