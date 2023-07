Gli alpini neutralizzeranno una bomba della seconda Guerra Mondiale

Domenica di lavoro a Chivasso per gli artificieri delle Truppe Alpine dell’Esercito chiamati alla bonifica di una bomba d'aereo di circa 450 chilogrammi risalente alla seconda Guerra Mondiale. L’ordigno è stato rinvenuto durante i lavori di manutenzione delle sponde del torrente Orco dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Domenica mattina a Chivasso la bonifica di una bomba della seconda Guerra Mondiale

La Prefettura di Torino e l’Esercito stanno collaborando per organizzare e mettere in atto tutte le procedure che porteranno alla neutralizzazione del residuato bellico. Le operazioni saranno condotte dalle 05:30 al primo pomeriggio e prevedranno la rimozione delle spolette e il successivo trasporto in cava del corpo principale della bomba per la successiva distruzione.