Il raduno abusivo nei boschi di Ceresole, ordine di sgombero per 300, ma nessuno se ne va

Non è stata rispettata l'ordinanza di sgombero pubblicata dal Comune di Ceresole nei confronti dei partecipanti al raduno della comunità Rainbow. Da giorni hanno piazzato un campeggio abusivo nei boschi sopra ad Alpe la Balma.

Anzi, con l'avvicinarsi del momento clou del ritrovo previsto per domani, lunedì 3 luglio, in occasione della luna piena, il numero dei partecipanti è quasi raddoppiato, superando ora le trecento persone, così come quello delle tende, circa 165.

Il Comune ha preparato una relazione da inviare alla Prefettura: la zona è a forte rischio idrogeologico e il raduno mette a repentaglio l'incolumità delle persone.

Chi sono

Gli adepti del movimento Rainbow arrivano da tutta Europa e sono su un terreno a un’ora di cammino da Ceresole Reale, sul sentiero che porta al Colle della Crocetta, di proprietà di un privato e senza prima aver avvisato né Comune né Prefettura.

Il raduno

Una sorta di setta, che una volta all'anno seguendo i cicli lunari, si ritrova per stare in mezzo alla natura, senza elettricità. Il sito dove hanno organizzato il raduno potenzialmente è a rischio idrogeologico, all’imbuto di un rio e tra l’altro in un terreno affittato a un pastore che a giorni deve arrivare lì con 2000 pecore al pascolo e i cani maremmani.