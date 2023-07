Maltempo, i danni nel vercellese e biellese

Durante la notte, numerose squadre del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli hanno effettuato oltre 35 interventi a causa del forte maltempo che ha colpito la pianura Vercellese.

Le squadre VVF di tutto il territorio dalla sede centrale al distaccamento permanente di Varallo Sesia e Livorno Ferraris e quelle volontarie di Santhià e Trino V.se sono intervenute nei comuni di tutta la provincia e anche in supporto di in una parte della provincia di Biella.

Numerosi interventi per piante che ingombravano la sede stradale con interruzione del traffico, allagamenti e tetti divelti negli abitati di Vercelli e Caresanablot.