Cus e non solo, il Piemonte brilla alle Universiadi

Un ottimo bottino quello che il Piemonte ha guadagnato alle Universiadi in corso fino all'8 agosto a Chengdu.

Sorride il Cus Torino, che per il canottaggio aveva ben cinque atleti nella delegazione italiana guidata dal Mauro Tontodonati, capo settore universitario. E ha raccolto ottimi risultati:

ORO nel PLM2X per Matteo Tonelli (AGON - UNITO)

BRONZO nel W2X per Khadija Alajdi el Idrissi (AGON - UNITO) e Gaia Colasante (AGON - UNITO)

ARGENTO nel 4X mix ancora per Matteo Tonelli

BRONZO nel W8+ sempre per Khadija Alajdi el Idrissi e Gaia Colasante

Argento nel nuoto

Nel nuoto conquista la medaglia d'argento Ludovico Viberti, allievo di Antonio Satta al Centro Nuoto Torino. Al debutto naxzionale, il 21enne torinese ha ottenuto un brillante secondo posto nei 50 rana, arrendendosi solo al gioiello di casa, il cinese Qui Hayang.

Argento e bronzo dalla scherma

Altre medaglie dalla scherma. Alessandra Bozza dell'Aeronautica militare ha vinto l'argento nella spada insieme alle ocmpagne della prova femminile a squadre. In campo maschile bronzo per Simone Mencarelli delle Fiamme Oro. Con lui anche il salentino ma tesserato per l'Accademia Marchesa di Torino Giulio Gaetani. Il quartetto degli spadisti ha superato il Kazakistan per 45-43 negli ottavi, la Polonia per 45-39 nei quarti, ha perso la semifinale con la Cina col punteggio di 45-38 ma si è riscattato nella finale per il terzo posto superando con un netto 45-25 l'Ungheria.