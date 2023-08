L'incubo di Bardonecchia e i suoi angeli

Le foto che raccontano la vigilia di Ferragosto più difficile per Bardonecchia, meta di villeggiatura di decine di migliaia di persone, dopo che, la sera del 13 agosto, un'ondata di acqua, fango e detriti si è abbattuta sul centro del Comune.

Lì sono arrivate le forze dell'ordine per provare a ripristinare la situazione, ma sono scese in strada anche decine di angeli del fango, soprattutto ragazzi, a ripulire le strade.

Alcune persone, però, hanno preferito concludere le vacanze e lasciare il centro della Val Susa.