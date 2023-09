Porte aperte alle famiglie all'aeroporto di Caselle

All'aeroporto di Caselle “Porte Aperte” per conoscere, con il sostegno di ENAC, il dietro le quinte dello scalo intitolato a Sandro Pertini. Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 5 ai 18 anni.

Il tour prevede una presentazione dei mezzi dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con una dimostrazione delle attività degli elicotteristi, delle unità cinofile e degli artificieri.

Durante la visita, grazie alla presenza di personale dell’ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è possibile anche approfondire il ruolo che l’Ente svolge per la tutela dei diritti dei passeggeri, nonché le attività istituzionali di regolazione, vigilanza e controllo nel settore aeroportuale.

Ma non è solo questo. I partecipanti possono scoprire i segreti dell’attività del falconiere e dei rapaci presenti in Aeroporto: un incontro che avvicina gli ospiti ad una tecnica dal fascino antico, che contribuisce con efficacia alla sicurezza dei voli. In caso di presenza di animali dove atterranno e decollano gli aerei, intervengono i rapaci a fare “pulizia”.