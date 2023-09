Le Frecce Tricolori a Torino per i 100 anni dell'Aeronautica, il programma

Grande attesa a Torino per l'Airshow delle Frecce Tricolori. Sabato 16 e domenica 17 settembre l'Aeroclub Torino ospiterà infatti all'aeroporto Aeritalia un grande spettacolo per celebrare il Centenario dell'Aeronautica Militare Italiana. È passato un secolo dal 1923, l'anno in cui la Regia Aeronautica veniva costituita come Forza Armata autonoma, oggi Aeronautica Militare Italiana. Clou dell'evento sarà lo show della Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) che chiude l'Airshow domenica 17 settembre, nel pomeriggio.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale portata – ha sottolineato il presidente dell'Aeroclub Torino, Alberto Bannino – e di offrire al pubblico questo Airshow, che sarà sicuramente entusiasmante ed emozionante, con tanti aerei e piloti acrobatici, elicotteri, alianti, paracadutisti e tute alari, e con il gran finale delle Frecce Tricolori, che si esibirà in uno uno spettacolo aereo di 24 minuti, che torna ad essere proposto dopo 35 anni sulla terraferma, e non solo sul mare, e ha la sua 'prima' proprio a Torino”.

Oltre alle Frecce, sono tanti gli eventi in programma per questa due giorni di celebrazioni che coinvolgeranno il pubblico dalle 11 alle 17, di sabato 16 e domenica 17 settembre (in entrambe le giornate apertura dei cancelli alle 9). Sabato 16 settembre, alle 10,30, il via alla due giorni di spettacolo avverrà con la Cerimonia di Apertura, alla presenze delle autorità istituzionali e con un breve momento musicale bandistico. Tra i protagonisti dell'Airshow si esibiranno, tra gli altri, il monoposto CAP 231, aereo molto amato tra i piloti acrobatici e uno dei pochi acrobatici interamente costruito in legno, longherone compreso.

Un'avvertenza: per accedere all'area spettatori nelle due giornate dell'Airshow è obbligatoria la prenotazione sul sito dell'Aeroclub Torino sul quale è possibile scegliere tra varie proposte d'ingresso, consultare le informazioni sugli accessi, sui parcheggi e sui divieti imposti dalla normativa corrente sui grandi eventi.