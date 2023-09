Pinerolo, inaugurata la nuova Moschea Tauba

Si è aperta ieri (sabato 16 settembre) a Pinerolo la nuova Moschea con annesso un Centro Culturale Islamico.

Presenti le autorità civili e religiose di varie confessioni: cattolica, ortodossa e valdese.

A dare il benvenuto ai presenti è stato il presidente della comunità islamica di Pinerolo Issam Chtaibi, è poi intervenuto Mustapha El hajraoui, Presidente della confederazione islamica italiana.

Molti gli interventi: il Vescovo di Pinerolo Monsignor Derio Olivero, il sindaco Luca Salvai, Paolo Zebelloni, presidente del concistoro Valdese, il Viceprefetto di Torino Brunella Favia, il pope della chiesa ortodossa rumena di Pinerolo Ciprian Ghizila, Gianna Pentenero Assessore Coordinamento politiche per la multiculturalità e integrazione di nuovi cittadini della città di Torino, Leo Giampiero vice presidente del comitato per i diritti umani della Regione Piemonte e Presidente del comitato “Noi siamo con voi“, Valentina Cera in rappresentanza della città metropolitana di Torino, Monica Canalis Consigliere Regione Piemonte.

Il Vescovo Emerito Debernardi amico della comunità islamica di Pinerolo ha fortemente difeso la causa della Moschea. Presente anche Giorgio D’Aleo referente del gruppo di amicizia islamo cristiana.