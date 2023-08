Per tutta la settimana uno spazio quotidiano contro la disinformazione, a cura della Tgr Piemonte.

Le fake news

Salute, alimentazione, perfino astrofisica: le “bufale” riguardano vari ambiti. Spesso disponibili in rete, possono essere molto pericolose. Per riconoscere e difendersi dai rischi delle notizie false, il nostro telegiornale dà la parola esperti e scienziati. Tra gli intervistati anche la coordinatrice del Cicap, l'associazione contro le false credenze nata alla fine degli anni '80 per volonta' di Piero Angela. L'appuntamento è in ogni edizione del tg, alle 14 e alle 19,35.