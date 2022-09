Lo "spettacolo" dei monopattini sul marciapiede

Le vostre segnalazioni al numero Whatsapp 3316556947 de “Dal vostro inviato”

“Questo spettacolo di monopattini parcheggiati sul marciapiede in via Gressoney, 28, a Torino, ostruendo il passaggio dei pedoni”. Da un utente che non si firma

Diverse le segnalazioni dei nostri telespettatori che riguardano i disagi alla viabilità dovuti alle riprese del film “Fast X”. Ileana ci manda una foto e scrive: "bloccati sul bus al ponte della Gran Madre causa riprese cinematografiche". Poi la nostra telespettatrice tira in ballo il comune sul tema delle "imposte elevatissime nelle zone centrali e dei possibili danni sui manti stradali oggetto delle riprese spesso pubblici in superficie ma privati nel sottosuolo", puntualizza Ileana.

“Piccoli abitanti del po a torino. Guido". La foto inviata dall'utente immortala una nutria e un'ochetta, l'una accanto all'altra amichevolmente, ahimè sulla poca acqua del po, proprio in centro a Torino, situazione analoga lungo tutti i corsi d'acqua della nostra regione.