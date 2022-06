28 mila lavoratori e studenti cinesi in Piemonte, 12 mila vivono nel torinese

L'Accademia Albertina di Torino ne conta 400 su 1.300. Vuol dire che quasi un terzo degli allievi dell'istituzione universitaria per lo studio delle belle arti arriva dalla Cina. Alcuni scelgono poi di rimanere. Una coppia di studenti ha aperto addirittura una propria galleria d'arte nel cuore di San Salvario.



Si distingue per capacità di iniziativa la comunità cinese del Piemonte. In parte fluttua, per via degli studenti che vanno e vengono dal Paese di origine. Ad oggi gli iscritti al Politecnico sono 862.

288 all'Università di Torino, il cui Confucio, l'istituto per la diffusione della cultura cinese, grazie ad un accordo con l'Ateneo e l'ufficio scolastico del Piemonte ha introdotto il mandarino anche curricolare in varie scuole medie e superiori. A studiare la lingua d'origine sono anche tanti bambini nati in Italia da coppie cinesi o miste.



Nel complesso la comunità conta 28 mila persone, di queste 12 mila vivono a Torino e provincia. Arrivano quasi tutte dal distretto di Wenzhou, nel sud-est della Cina. I numeri elaborati dalla Camera di Commercio di Torino, su dati InfoCamere, ci dicono che gli imprenditori cinesi in Piemonte a fine 2021 erano 4.848, pari al 7,4 per cento dell'imprenditoria straniera regionale. Lavorano soprattutto nei settori della ristorazione, del commercio sia all'ingrosso che al dettaglio, dei servizi per la persona e dell'industria manifatturiera. Le donne rappresentano il 46 per cento mentre l'8 per cento di chi gestisce un'azienda ha meno di 30 anni ed è più giovane rispetto alla media straniera.

Una voglia di fare che si specchia anche nell'associazionismo. Sono decine i gruppi dinamici all'interno della comunità. Tante le attività di volontariato in una rete di solidarietà che va in aiuto di chi resta indietro, spesso per motivi generazionali o linguistici.

Servizio di Marzia De Giuli, montaggio di Dario Fogu