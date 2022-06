Bankitalia: "Molte ombre sull'economia del Piemonte"

L'economia piemontese ha registrato una buona ripresa nella prima metà del 2021, che poi è andata scemando nel secondo semestre, con prospettive che per il 2022 non sono delle migliori, a causa dei rincari energetici e più in generale delle conseguenze della guerra. Restiamo ancora tre punti al di sotto dei livelli del 2019. E' il quadro tracciato dal rapporto annuale della sede torinese della Banca d'Italia sull'economia del Piemonte. Ora arriva il momento di correre per spendere bene le risorse del pnrr. Anche su questo non va benissimo. Tra i problemi, quello della dimensione delle imprese, troppo piccole per cogliere le opportunità offerte dal PNRR. Una possibile risposta è quella delle reti di imprese. E poi c'è il problema dei tempi. Per fare in fretta, le amministrazioni locali in Piemonte rispetto alle altre regioni, si tende di più a fare le aggiudicazioni dirette, cioè senza gara. E ciononostante, siamo più lenti.

