Boscomarengo, impianto nucleare in sicurezza

Siamo entrati per la prima volta nell'impianto piemontese in cui si fabbricava combustibile nucleare. Dopo tredici anni è stato smantellato e messo in sicurezza. E' il primo sito italiano nel quale Sogin ha terminato le operazioni di disattivazione.

Servizio di Silvia Bacci, montaggio di Benedetto Mallevadore con interviste a:

Fulvio Mattioda, responsabile Disattivazione B. Marengo Sogin

Viviana Cruciani, ex responsabile Disattivazione B. Marengo Sogin