Sciopero dei buoni pasto contro il caro-comissioni

Dovranno pagare direttamente di tasca loro , oggi, i 300mila lavoratori piemontesi che utilizzano i buoni pasto. Protestano in tutta Italia gli esercenti e la grande distribuzione - Confesercenti, Confcommercio, Fida, Federdistribuzione, Coop, Conad. E' tutto il settore che, a fronte di 8 euro di valore nominale, vede un rimborso reale di soli 5 euro e 82.

Un quarto del valore se ne va in commissioni

Il buono pasto, nato per sostituire la mensa aziendale, negli anni ha registrato un aumento spropositato delle commissioni delle aziende emettitrici: erano pari al 3% negli anni '90, ora superano il 25%. Tre volte la media europea. Così oggi bar, ristoranti e supermercati non accettano i buoni pasto, come forma di pressione sul Governo perché cambi i parametri del prossimo bando del settore.

Il servizio di Caterina Cannavà

montaggio Dario Fogu

voce di Antonio Cesareno- esercente

Giancarlo Banchieri- Pres. Naz. Fipet Confesercenti