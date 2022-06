Il Sassuolo per la Juve, il Monza per il Torino: così al via la nuova serie A

La Juve in casa con il Sassuolo, il Toro in trasferta con la neopromossa Monza. Alla vigilia di Ferragosto saranno queste le partite con le quali inizierà il campionato più anomalo della storia: si giocherà praticamente senza sosta e con tre gare a settimana per le squadre impegnate in coppa fino a novembre quando ci sarà la lunga pausa per il mondiale in Qatar.

A consolare le torinesi l'algoritmo che ha proposto un inizio di campionato abbastanza morbido con i bianconeri che alla seconda andranno a Genova contro la Sampdoria mentre i granata ospiteranno la Lazio nel debutto casalingo. Alle terza il primo big match con gli uomini di Allegri che riceveranno la Roma di Mourinho mentre il Toro andrà sul campo della Cremonese. Per il derby bisognerà attendere la decima di campionato il 16 ottobre mentre Juve-Inter, sulla carta partita scudetto, arriverà alla tredicesima.

