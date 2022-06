La quotidianità che cura

I primi quindici anni di casa Oz raccontati in un fumetto attraverso i disegni di Teresa Cherubini e le parole del regista torinese Marco Ponti. Casa Oz, dal 2007 ad oggi, ha aiutato oltre 2300 persone: bambini malati, fragili, ma anche le loro famiglie. 110 quelle che sostiene in questo momento. La presentazione del fumetto, a Torino, ai Magazzini Oz dove, a settembre, in occasione dei Torino Graphic Days saranno esposte riproduzioni di illustrazioni di Albi Illustrati che trattano il tema delle disabilità.