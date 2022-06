Che Sole Che Fa, il meteo spaziale sulla nostra stella

Quasi come fosse un bollettino meteo. Quasi, perché il vento di cui si parla è quello solare, le tempeste sono geomagnetiche, gli eventi sono archi e brillamenti. Si chiama "Che Sole che fa", è trasmesso online, e nasce dalla collaborazione di due realtà dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Una è Swelto, acronimo inglese per il Laboratorio di meteorologia spaziale dell'Osservatorio di Torino. Poi c'è Sorvegliati Spaziali, un progetto divulgativo dell'Inaf per informare il pubblico su ciò che è importante monitorare nello spazio. Insieme ogni mese diffondono "Che Sole che Fa", che racconta l'attività della nostra stella. Ne parlano Alessandro Bemporad, Silvio Giordano e Alberto Cora dell'Osservatorio astrofisico di Torino dell'Inaf.