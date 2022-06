Musica, torna Collisioni. Il direttore: edizione dedicata ai giovani per "risarcirli" dopo il Covid

Un'edizione dedicata ai giovani, per “risarcirli” di questi due anni di Covid con poche occasioni di socializzazione e normalità. È in questo spirito che torna il festival musicale Collisioni, che quest'anno propone quattro appuntamenti ad Alba, tra il 9 e il 17 luglio, preceduti da un'anteprima a Barolo il 26 giugno.

Ospite del Tgr Piemonte, il direttore artistico Filippo Taricco ha spiegato la scelta di puntare su un pubblico giovane. “Dopo due anni di pandemia, di chiusura delle scuole, delle palestre, di tutto quanto, ci è sembrato doveroso dare loro qualcosa, risarcirli di quello che hanno vissuto. Si è giustamente parlato tanto degli anziani - ha aggiunto - ma troppo poco delle ferite interiori che tanti ragazzi in periodo di adolescenza hanno subito”.

Ad aprire la manifestazione sarà Blanco, preceduto dal finalista di X Factor Gianmaria. Il 10 luglio saliranno sul palco La Rappresentante di Lista e i Pinguini Tattici Nucleari, mentre il 16 luglio è in programma un evento nell'evento, 'Tutto Normale', cinque concerti con un solo biglietto per cinque ore di musica non stop con Madame, Tananai, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez. Chiude il cartellone il concerto-spettacolo di Valerio Lundini con la band I Vazzanikki.