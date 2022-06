Nella settimana dedicata alla montagna e ai rifugi non possiamo non citare don Giovanni Gnifetti, nato ad Alagna Valsesia nel 1801. Nel 1842 conquistò per primo la vetta del Monte Rosa. Ricordiamo la sua impresa con Rewind, la rubrica a cura di Gabriele Russo, e con la voce di Gianfranco Bianco.