Pedalare? Dona felicità, soprattutto ai più fragili

Il suono del campanello che è un toccasana per l'anima, e l'esercizio che fa bene al corpo: la bicicletta può diventare una terapia per chi affronta difficoltà fisiche o mentali. A Torino la fondazione Paideia condivide la felicità delle due ruote con un bike sharing inclusivo e gratuito. Tecnologie avanzatissime, studiate per rispondere a diversi gradi di impedimento motorio e non. Elena Grosso, responsabile sport di Paideia e formatore Coni, descrive i modelli a disposizione per tutta la famiglia.

