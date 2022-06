Eugenio in via di Gioia ambasciatori della città

Era già tutto scritto. Tra le righe ironiche e scanzonate dell'inno di Eurovision in salsa torinese. Immagini, simboli, giochi di parole per far conoscere la città della Mole nel mondo. Ed ecco che il loro ruolo riceve la giusta consacrazione: ambasciatori nel mondo delle eccellenze di Torino. In Comune la cerimonia per il conferimento dell'onoreficenza, alla presenza del sindaco Stefano Lorusso.

Servizio di Chiara Pottini, montaggio di Dario Fogu.