Da giornalista perseguitata a insegnante d'inglese. Colette Meffire e la libertà ritrovata

Nella Giornata mondiale del rifugiato, la testimonianza di Colette Meffire, originaria del Camerun, che da giornalista perseguitata nel suo Paese si è reinventata come insegnante di inglese per alcune grandi aziende. Una fuga che le è costata cara: cinque anni senza vedere suo figlio, fino all'agognato ricongiungimento. Oggi vive a Torino e non si è mai pentita delle sue scelte, ci racconta.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Andrea Volpe, intervista a Colette Meffire, rifugiata e presidente dell'associazione Mosaico.