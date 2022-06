Il parchetto per bimbi pieno di rifiuti ma anche uno splendido fiore immortalato dai vostri scatti

Nella prima segnalazione lo stato di un'area giochi per bambini in via Tunisi interno 63, angolo via Erasmo da Rotterdam, a Torino in zona Santa Rita. Tutto intorno è terribilmente sporco scrive il telespettatore anonimo - ricettacolo di ogni tipo di immondizia, fra filtri di sigarette, foglie diventate quasi dei fossili, blatte e piccioni che passeggiano sui giochi dei bambini e buche ovunque.



Restiamo a Torino e in zona, con le foto di sei panchine davanti alla Chiesa di Santa Rita. Da molto tempo sono in questo stato, ci scrive Michele.



Nigella damascena. E' il nome di questo splendido fiore, quasi un tessuto finemente lavorato, che prende il nome dalla città martire di Damasco, immortalato però in un giardino di montagna in Val Chisone dallo scatto di Daniela Comba.