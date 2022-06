Lo spreco di un bene prezioso ora più che mai, l'acqua, al centro dei pensieri di molti di voi

Cuneo, 19 giugno, Piazza della Costituzione. In un periodo di crisi idrica in mezza Italia, nella speranza che sia munita di un apparato a circuito chiuso, questa fontana ha bisogno comunque di corrente elettrica e, in una piazza completamente vuota, è rimasta in azione tutto il giorno. A scriverci queste parole è Alessandro Marchisio che ringraziamo per la segnalazione e per essersi firmato.



Ancora la siccità e il risparmio di un bene prezioso ora più che mai, l'acqua, al centro dei pensieri di molti di voi. Quest'altra immagine ci arriva da Rivarolo Canavese, via Feletto, e rappresenta, ci scrive un telespettatore anonimo, una perdita di acqua più volte segnalata nell'arco di un mese ma ancora dice - non ci sono stati sopralluoghi.



Nella settimana che dedichiamo all'estate in montagna con tutte le sue meraviglie, vogliamo chiudere con questa bella cartolina che ci manda Giorgio Ferrero di Entracque, Cuneo, lo ringraziamo anche per il titolo da lui pensato, "Giochi di nuvole", siamo sul lago del colle della Lombarda in Valle Stura.