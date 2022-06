Viaggio fra i romeni, la comunità straniera più numerosa del Piemonte

L'emigrazione di massa iniziò nel 2007 con l'ingresso nell'unione europea.

Ma la comunità romena aveva cominciato il suo viaggio di sola andata verso L'Italia e il Piemonte già nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, la fine del comunismo e del dittatore Ceasescu.



Oggi nella nostra regione ne vivono 133 mila. Solo a Torino 88 mila e 402, distribuiti uniformemente in quasi tutti i quartieri della città.

E proprio sotto la Mole nacque la prima cattedra di lingua e letteratura romena al di fuori dei confini di stato. Già dal 1863, voluta dal Conte Camillo Benso di Cavour, che era solito ospitare diplomatici romeni in visita a Torino.



E a Vasile Alecsandri morto nel 1890, poeta, scrittore e politico romeno, la città ha intitolato una via a Pozzo Strada. Appassionato collezionista di canzoni folkloristiche romene e uno dei principali attivisti del movimento a difesa dell'identità culturale, è ricordato per la sua attività diplomatica con il Piemonte.

Una comunità ancora molto attiva quella romena, dove associazioni e consolato organizzano feste popolari, concerti di musica folkloristica per mantenere integre le radici di una cultura unica ma diffusa in tutta Europa.

In Piemonte i romeni studiano e lavorano con profitto. Nella sola università di Torino sono oltre mille gli allievi, e altrettanti al Politecnico.

Per poi trovare un impiego negli ambiti più disparati. Molti diventano ingegneri, artisti e sarti. Come Daniel Robu, vincitore delle Forbici d'oro che ha creato un atelier per giovani e promettenti immigrati.



O ancora Miora Verman, la presidente della Federmoda Torino. Anche lei sarta e stilista romena affermata. Ha trovato nella nostra città il suo spazio di espressione per un'integrazione che non si ferma alle sole parole.



