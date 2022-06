La dolce vita della cena in bianco

E' come se Torino si fosse tolta i muri. Senza sapere neanche bene perché 12 mila persone han cercato tutto quanto c'è di bianco, un tavolo tovaglia ovviamente, una mole candida portatile, palloncini candelabri e si son trovati a cenare ai mercati generali chissà perché in bianco.E' bastato un messaggio su internet, una convocazione che dal 2012 ogni anno dà origine a questa impensabile trasformazione del torinese da uomo tinello e tv, a questo rompete le righe della metropoli, a una rivoluzione dei modi di vivere: non più mangiare in silenzio col figlio che intanto sta su Netflix, ma trovarsi invece a cenare con decine di migliaia di sconosciuti, in una sorta vita parallela dove sono nate storie d'amore dove qualcuno all'aperitivo era on un fidanzata che aveva portato pomodori e insalata ed al secondo era con un'altra che metteva nel piatto la parmigiana, l'organizzatrice ha una sua spiegazione: è una forma di libertà e di protagonismo che diamo ai Torinesi.

Noi non vi diamo niente e non vi chiediamo niente, dicono gli organizzatori, ma vi offriamo uno spazio di vita comunitario che nessuna multinazionale marchierà perché la vostra cena rimanga bianca, immacolata dal consumismo dalla politica