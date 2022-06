Le ondate di caldo possono avere conseguenze gravi: come difendersi

La sudorazione consente di mantenere al temperatura intorno ai 37 gradi. Ma con l'umidità la sudorazione non evapora e la temperatura corporea aumenta arrivando a danneggiare organi vitali. Inizialmente si avvertono sintomi lievi: stanchezza, scarsa resistenza agli sforzi, difficoltà a mantenere l'attenzione. Poi ne subentrano di più importanti: agitazione, cefalea, crampi. Infine i problemi più seri, soprattutto per anziani e persone fragili, in particolare nelle zone più inquinate perché l'inquinamento moltiplica gli effetti del calore.



Che fare: