L'inciviltà di pochi che manda in fumo lo sforzo di molti al centro delle vostre segnalazioni

Si fa tanto per promuovere la mobilità sostenibile ed ecco qua. L'inciviltà di pochi manda in fumo lo sforzo di molti. Biciclette a noleggio gettate nella Dora, sotto il ponte di corso Mortara angolo via Orvieto. "Voglio segnalare questo comportamento incivile," a scriverci è la telespettatrice Ornella.



Questa invece è la situazione in corso Trapani: davvero tante cimici degli olmi nelle immagini che ci ha mandato un altro telespettatore, Lorenzo. Dopo una disinfestazione, scrive, siamo ancora pieni in casa.



A omaggiarci della foto di un piccolo ma molto gradevole paesaggio naturalistico quotidiano è Aldo Giorcelli, abito a Torino in via Livorno - ci scrive - e allego la foto del mio fico d'India posto su balcone.