L'incuria e l'inciviltà di alcuni cittadini rovinano il paesaggio di tutti

La prima foto ci racconta ancora una volta dell'incuria e dell'inciviltà di alcuni cittadini e ce la manda Rosanna. Ecco 16 sacchi di rifiuti non identificati buttati da almeno un anno in Strada Antica di Revigliasco dopo il numero civico 45A, in località S. Vito, scrive, già segnalati a diversi enti.



Sempre Rosanna ci manda un'altra immagine dal titolo "altra discarica di fronte alla Chiesa di S.Vito sulla collina sempre in Strada Antica di Revigliasco, oltre al numero 6 (Villa Stillio). La foto non rende l'idea del quantitativo di materiale presente - scrive la telespettatrice - perché nascosto dagli alberi, mi dispiace vedere la natura così rovinata.



La terza foto ci riporta in città, a Torino, precisamente in Piazza Umbria. Dove troviamo un dehors abbandonato. Un tema anche questo di cui ci siamo occupati spesso. Sappiamo che il Comune ha stilato un censimento, che di alcuni è stato ordinato lo smaltimento, degli altri ha prorogato il mantenimento fino alla fine dell'estate, poi dovranno tornare a pagare per l'occupazione del suolo pubblico. E vedremo cosa succederà.



Chiudiamo con l'immagine di un fiore di cardo sullo sfondo Castagneto Po, l'autore dello scatto è Gianmaria Capello.