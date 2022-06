Prima udienza del processo per l'omicidio Melis

Ucciso in auto per gelosia la notte di Halloween

Le chiavi inserite e il motore avviato, una sigaretta fumata a metà nella parte del passeggero. Sono questi i particolari che fotografano la scena del delitto. Quello del barelliere della croce verde Massimo Melis, assassinato alla nuca nella sua auto la sera del 31 ottobre in via Gottardo a Torino. Si è aperto oggi a Torino il processo che vede sul banco degli imputati Luigi Oste, 62 anni, il titolare del bar Angelo Azzurro di corso Vercelli, accusato di omicidio volontario e premeditato e stalking nei confronti di Patrizia Cataldo, la barista amica di Melis, con cui l’imputato aveva iniziato una relazione a luglio, la cui richiesta di essere sentita a teste della difesa non è stata accolta dalla corte. In aula la sorella di Massimo Melis, Monica, assistita dall'avvocato Paolo Romagnoli, costituita parte civile insieme alla madre e ai due figli diciottenni Enea e Luis. Parla Luis Lombardozzi, il nipote della vittima, Massimo Melis.

Al via a Torino il processo per l'omicidio di Massimo Melis, l'autista della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola la notte di Halloween. In aula l'imputato, Gino Oste: per la procura avrebbe ucciso Melis perché geloso della sua amicizia con una donna che lui voleva riconquistare. Maria Valeria Vendemmia.

