Oggi è normale imbattersi in auto elettriche e ibride. Ma le vetture a propulsione non tradizionale non sono una novità. 33 anni fa per le strade di Torino circolò anche un'auto a energia solare. Torniamo allora a quel 1989 con Rewind, a cura di Gabriele Russo.

Da Tgr Piemonte del 17/2/1989, di Guido Boursier