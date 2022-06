Nicolò Moscatelli vince il premio Italo Calvino

"Ho dedicato la maggior parte della mia vita ai libri degli altri". Scriveva così Italo Calvino, parlando del suo lavoro editoriale per Einaudi. Gli sarebbe piaciuta la cerimonia del premio che porta il suo nome, arrivato alla 35 esima edizione, fondato da amici ed estimatori tra i quali Norberto Bobbio e molti altri per continuare il suo lavoro di talent scout, rivolgendosi proprio a scrittori esordienti e inediti. Dopo la pausa covid, si è tornati al Circolo dei lettori, per raccontare i dieci testi finalisti, scelti tra quasi mille manoscritti arrivati dall'Italia e dall'estero. Il primo premio a Nicolò Moscatelli, nato a Cantù nel 1985, con "I calcagnanti", un romanzo originale, anche per stile e lingua.

Il premio, realizzato in collaborazione con l'indice dei libri del mese, prevede anche menzioni speciali, andate a pari merito a Stefano Casanova, Greta Pavan e Giorgio Benedetto Scalia. Quest' anno in giuria Mariolina Bertini, Sandro Campani, Enzo Fileno Carabba, Donatella di Pietrantonio e Orazio Labbate.

