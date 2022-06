La siccità mette a rischio il raccolto di nocciole

La siccità con cui da mesi il Nord Italia - il Piemonte in modo particolare - è costretto a convivere toglie il sonno agli agricoltori. In pochi anni il Monferrato astigiano, gloriosa terra di vigneti i cui paesaggi sono patrimonio Unesco, ha visto aumentare a dismisura gli ettari di terreno dedicati alle nocciole.

Una coltura non particolarmente idrovora come altre - riso su tutte. Ma che rischia di pagare a caro prezzo l'assenza di precipitazioni. Il protrarsi della siccità è un pericolo per un frutto la cui raccolta, calendario alla mano, inizia a metà agosto.

