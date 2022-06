Nucleare, emergenza caldo

I primi segnali erano arrivati già a maggio, il più caldo mai registrato in Francia, quando proprio per le alte temperature era stato chiuso uno dei reattori della centrale di Blayais, in nuova Aquitania.

Il caldo impediva di utilizzare l'acqua fluviale abitualmente prelevata dalla vicina Garonna per il raffreddamento - indispensabile - dei reattori e delle vasche di stoccaggio del combustibile. Per salvaguardare la riproduzione dei pesci ed evitare la proliferazione di alghe, infatti, ci sono limiti precisi ai cosidetti "rigetti termici".