Riparte la pet therapy in Piemonte

Dopo due anni di fermo causa pandemia, in Piemonte sarà riorganizzata anche la pet therapy, ovvero gli interventi di animali da compagnia appositamente addestrati per migliorare la qualità di vita e di salute dell'individuo. Bambini, adulti, anziani, persone con disabilità psichica o motoria: la compagnia di una animale, cani soprattutto, fa bene a tutti. Per parlarne, all'Istituto zooprofilattico di Torino, si sono riuniti gli addetti ai lavori: assessorato alla Salute, Asl, aziende ospedaliere e organizzazioni che offrono il servizio. Particolarmente importante il rapporto con chi possiede o alleva gli animali da compagnia, i veri “dottori” della pet therapy.

Asl e operatori

Il punto di contatto con il sistema sanitario è costituito dalle Asl: sono loro che dettano l'identikit dell'animale adatto alla pet therapy. Che poi controlleranno non solo la rispondenza dell'animale alle caratteristiche richieste, ma anche il benessere degli animali. Ovviamente, nel rispetto delle norme anti-covid.