Ancalau, a Bosia il premio al coraggio dei giovani imprenditori

Nuovi corsetti per la scoliosi. Un dispositivo in grado di riparare i tendini e i legamenti. Un'applicazione che traduce i passi fatti all'aperto con l'anidride carbonica risparmiata. Sono alcune delle giovani idee imprenditoriali premiate nell'ottava edizione dell'Ancalau, il premio al coraggio assegnato nella cornice di Bosia, nell'Alta langa. Ospiti personaggi da Mauro Corona, a Bianca Berlinguer e Oscar Farinetti. Protagonisti quattrocento giovani talenti.

Servizio di Martino Villosio, montaggio di Andrea Volpe, interviste a: Jasmine Granata, start up Frida; Marianna Rodriguez, Politecnico di Torino; Andrea Cantarella, start up You Step; Oscar Farinetti, imprenditore; Ettore Secco, sindaco di Bosia.