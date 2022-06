Quattro mesi di guerra in Ucraina. Le storie di chi è fuggito e l'impegno di una comunità intera

Quattro mesi esatti dall'attacco russo in Ucraina. Un conflitto di cui non si intravede la fine e che ha spinto oltre 10mila persone a cercare riparo in Piemonte. Il racconto di questi mesi, dalle prime famiglie arrivate a Borgosesia appena quattro giorni dopo i primi bombardamenti, alla storia di Svitlana, da Torino fino a Leopoli per recuperare la madre anziana. E poi ancora i piccoli pazienti oncologici trasferiti con un volo d'emergenza all'ospedale Regina Margherita e l'odissea dell'imprenditore pinerolese Andrea Busso per rientrare in Italia. Oltre alla generosità di tante associazioni e singoli cittadini che si sono messi in gioco per dare una mano.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Paolo Monchieri, intervista a: Dario Arrigotti, console onorario dell'Ucraina in Piemonte.