Presidio CGIL dei Riders a Torino

In Piazza Castello questo pomeriggio un presidio organizzato dal Coordinamento Rider della Cgil. Tra le richieste, un contratto da dipendente per tutti i membri della categoria. “Non siamo dei lavoratori autonomi, bisogna applicare le sentenze”, dicono. Le parole di UMBERTO VICI rider e delegato sindacale Cgil per Just Eat, ENRICO FRANCIA, rider e delegato Nidil Cgil e FRANCESCO SILVESTRI rider e delegato Filt Cgil per just eat.