E' di un miliardo il conto della siccità

“Ad oggi i nostri tecnici, che sono una quarantina sul territorio della Regione, ci dicono che le perdite di produzione si aggirano intorno al 30 per cento. Ad oggi abbiamo quindi una perdita stimata di oltre 1 miliardo di euro. Chiaramente le piogge degli ultimi giorni ed i temporali di ieri non sono risolutivi”. Così Enrico Allasia, Presidente di Confagricoltura Piemonte, conferma come le precipitazioni delle ultime ore non abbiano dato una mano a risolvere la crisi dell'agricoltura. I forti temporali hanno rinfrescato i campi aridi ed alimentato i corsi d'acqua in secca. D'altra parte, tuttavia vento forte e grandine hanno colpito duramente le coltivazioni, rovinando in alcune zone il grano ancora da trebbiare.

Nelle aree pedemontane sono molti i danni causati dalle forti precipitazioni: Nel canavese e novarese, grandinate con chicchi fino a 5-6 centimetri di diametro, e qualche parabrezza danneggiato. Accumuli anche di 60 millimetri di pioggia. tra Caselle, San Maurizio e Cirié allagamenti e qualche albero caduto. Nel cuneese a Verduno una voragine si è aperta nel manto della provinciale 7, poco distante l'ospedale di Alba e Bra a causa dello scoppio di una tubazione. Sul colle dell'Agnello, spatrineve in azione per liberare la provinciale e consentire il passaggio dei mezzi.



Un fulmine ha colpito mandando a fuoco una centralina elettrica nel centro di Villafranca Piemonte. tra Pinerolo e Racconigi: evacuata una famiglia di residenti. Al centro commerciale di Rivoli un acquazzone ha sfondato il controsoffitto e allagato la galleria. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per permettere la riapertura questa mattina della struttura.