Toro, addio Belotti. Juve, rispunta Suarez?

"Me ne vado". Non si sa dove. Ma la decisione, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe stata presa. Andrea Belotti saluta il Torino. Futuro tutto da scrivere per il Gallo: Roma, Napoli, Fiorentina, il sogno Milan. Ma intanto ora è il Toro che si deve muovere sul mercato: subito i riscatti di Praet - 15 milioni al Leicester o rinnovo del prestito - e Pellegri, 6 milioni al Monaco. Poi, la caccia all'attaccante: Joao Pedro, che può giocare sia come prima punta che come trequartista, sembra fare al caso di Juric. Il Cagliari chiede 9-10 milioni, il Toro ne offre 6-7. Distanza non incolmabile. 17 giugno, il D-day per Mandragora: se il Torino non pagherà i 14 milioni di euro, Rolando tornerà alla Juve.

Caccia al vice-Vlahovic

Bianconeri, anche loro, in alto mare. Di Maria dovrebbe presto sciogliere le riserve: la Juve gli offre un anno a 7 milioni, lui ne vorrebbe 9, Barcellona alla finestra. Prosegue, intanto, la caccia al vice-Vlahovic: resta calda la pista Arnautovic, ma il nome nuovo è quello di Luis Suarez. Sì, proprio lui, l'uomo dell'esame-farsa di Perugia, in scadenza all'Atletico Madrid. Ma l'ipotesi appare ancora remota: con i colchoneros molto più concreto il riscatto di Morata. Ad Allegri serve un mix di esperienza e gioventù: Gatti, Fagioli e Rovella, oltre a Miretti e Soulè. A cui si aggiunge, a sorpresa, Demiral, che l'Atalanta non sembra più intenzionata a riscattare. Resta l'incognita terzino sinistro, dopo il no dell'Udinese alla partenza di Udogie. Kostic, il "re dei cross" della Bundesliga, è più un'ala che un terzino. Alex Sandro, per ora, può dormire sonni tranquilli.