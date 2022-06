Vasco, un'albachiara a Torino

Vasco allo Stadio Olimpico Grande Torino, pronto per il concerto che conclude il suo tour.. 11 appuntamenti del tour VASCOLIVE andati tutti sold out, compreso quello di Torino, per un totale di oltre 701.000 biglietti. Il primo a Trento il 20 maggio. Come sempre, a cantare Albachiara, Sally e tante altre ci saranno tutte le generazioni.