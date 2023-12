La Fabbrica del tempo

In occasione della rassegna Archivissima 22, Speciale di Tgr Leonardo con Rai Teche dedicato alla storia della meteorologia, commentando un prezioso documento del 1960. Per la prima volta il Colonnello Edmondo Bernacca spiegava agli italiani come si elaborano le previsioni del tempo . E proprio questi giorni nasce ltalia Meteo, la nuova agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia. In studio con Silvia Rosa-Brusin , la fisica dell'atmosfera Claudia Adamo. di Rai Meteo . Una versione estesa dello speciale online su www.archivissima.it/2022 - www.tgr.rai.it/piemonte e www.teche.rai.it