Il corridoio verde a Mirafiori, un esempio di resilienza alla siccità

La siccità in corso colpisce anche i progetti più belli, come il corridoio verde con annesso orto di piante aromatiche di via Morandi, nel quartiere torinese di Mirafiori, finanziato dall'Unione europea e realizzato in collaborazione da vari enti e associazioni.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Guido Cravero, montaggio di Elisa Pozzati.

Interviste a Vittorio Bianco, project manager della fondazione Mirafiori; Marta Depetris, borsista del dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi dell'Università di Torino; Ferruccio Capitani, progettista dello spazio pubblico del Comune di Torino.