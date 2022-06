La Canalis kickboxer alla Venaria Reale

Arti marziali: protagonista nel ring allestito alla Venaria Reale un'inedita Elisabetta Canalis in versione kickboxer, per la 12esima edizione di 'The Night of Kick and Punch".

La showgirl ha sconfitto ai punti la 21enne bolognese Rachele Muratori. Canalis pratica questa disciplina da alcuni anni e si allena con il tecnico ed ex campione del mondo, Angelo Valente.

E dopo essere stata madrina di tre edizioni della manifestazione, quest'anno l'ex velina ha deciso di indossare guantoni e paradenti e di combattere sul ring, un esordio vincente.